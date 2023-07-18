Большинство людей, которые умирают от ударов молнии, умирают мгновенно — от остановки сердца, поскольку мощное электрическое напряжение молнии нарушает естественный ритм сердца.

У людей, пораженных молнией, могут быть разорваны барабанные перепонки входящей волной давления, их дыхательная система подвергается параличу, они могут получить вторичные ожоги, когда их волосы или одежда загорятся.

— Тем не менее, около 90% людей, пострадавших в результате удара молнии, выживают, — утверждает судебно-медицинский эксперт Райан Блюменталь, один из лучших в мире патологов молнии.

Врач объясняет, что естественный электрический заряд может пройти сквозь ваше тело за считанные секунды. Но после этого человек не останется таким, как раньше и может столкнуться со многими различными последствиями.

— У выживших может возникнуть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), проблемы с концентрацией внимания и нарушение способности адекватно мыслить, — добавляет профессор экстренной медицины в Университете Иллинойса Мэри Энн Купер.

По утверждению Купер, эти состояния могут быть тяжелыми и изнурительными. Некоторые выжившие люди сообщают о потере памяти, хронической нервной боли, депрессии и даже о том, что обрели “экстрасенсорные способности”, такие как предвидение…

У некоторых из выживших на теле в месте попадания разряда появляются кровоизлияния, похожие на рисунок папоротника — “фигуры Лихтенберга”.

В отчете о подобном случае, произошедшем с 54-летним мужчиной, написал Медицинский журнал Новой Англии. После поражения молнией, пострадавший сначала находился в ступоре, имел онемение частей тела и те самые “фигуры Лихтенберга” на левой руке и бедре, спине и ягодицах.

Однако, мужчина сообщил, что фигуры были безболезненными и исчезли через два дня.

Мировым рекордсменом по количеству ударов молнией является Рой Салливан, смотритель национального парка Шенандоа.

С 1942 по 1977 год в Салливана семь раз ударяла молния. Хотя он получил ожоги, а также на нем загорались волосы и одежда, он пережил все удары.

Умер Салливан от самоубийства в возрасте 72 лет. Кстати, суицидальные мысли тоже считают одним из последствий удара молнии.

Райан Блюменталь предупредил, что только от 3% до 5% ударов молнии являются прямыми попаданиями. Травмы, возникающие при прикосновении человека к дереву или зданию, в которые ударила молния, составляют еще 5% поражений молнией.

Но самые распространенные поражения молнией происходят от боковых вспышек — они в совокупности покрывают более 80% поражений молнией.

Во время боковой вспышки жертва стоит рядом с объектом, в который попадает молния, в результате чего часть электрического потенциала “выплескивается” на наблюдателя.

Токи заземления аналогичны, молния ударяет в землю под ногами жертвы. Эти инциденты могут нанести вред нескольким людям или животным одновременно.

— Вот почему молнии уничтожают целые стада животных, — пояснил Блюменталь.

Сегодня смерть от молнии относительно редка в Соединенных Штатах, во многом благодаря усилиям членов созданного недавно Национального совета по безопасности от молнии.

Купер и Блюменталь считают, что миссия просвещения в отношении молниевой опасности особенно важна сегодня, учитывая ускоряющиеся темпы изменения климата, что приводит к более частым и сильным штормам.

— Мы увидим еще более экстремальную погоду и должны отнестись к изучению опасности молний и правил того, как ее избежать, очень серьезно, — говорит Блюменталь.

Источник: Livescience