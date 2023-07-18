Більшість людей, які помирають від ударів блискавки, помирають миттєво – від зупинки серця, оскільки потужна електрична напруга блискавки порушує природний ритм серця.

У людей, уражених блискавкою, вхідною хвилею тиску можуть бути розірвані барабанні перетинки, їхня дихальна система зазнає паралічу, вони можуть отримати вторинні опіки, коли їхнє волосся або одяг загоряться.

– Проте, близько 90% людей, які постраждали внаслідок удару блискавки, виживають, – стверджує судово-медичний експерт Райан Блюменталь, один з кращих у світі патологів блискавки.

Лікар пояснює, що природній електричний заряд може пройти крізь ваше тіло за лічені секунди. Але після цього людина не залишиться такою, як раніше і може зіткнутися з багатьма різними наслідками.

– У людей, які вижили, може виникнути посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), проблеми з концентрацією уваги та порушення здатності адекватно мислити, – додає професорка екстреної медицини в Університеті Іллінойсу Мері Енн Купер.

За твердженням Купер, ці стани можуть бути важкими і навіть виснажливими. Деякі люди, які вижили, повідомляють про втрату пам’яті, хронічний біль, депресію і навіть про те, що здобули “екстрасенсорні здібності”, такі як передбачення…

Ті, хто вижив, іноді повідомляють про появу на тілі у місці влучання розряду крововиливів, схожих на малюнок папороті – “фігур Ліхтенберга”.

У звіті про подібний випадок, що стався з 54-річним чоловіком, написав Медичний журнал Нової Англії. Після ураження блискавкою, постраждалий спочатку перебував у ступорі, мав оніміння частин тіла й оті самі “фігури Ліхтенберга” на лівій руці та стегні, спині та сідницях.

Проте, чоловік повідомив, що фігури були безболісними і зникли через два дні.

Світовим рекордсменом за кількістю ударів блискавкою є Рой Салліван, наглядач національного парку Шенандоа.

З 1942 по 1977 рік в Саллівана сім разів вдаряла блискавка. Хоча він отримав опіки, а також зазанав загоряння волосся та одягу, він пережив всі удари.

Помер Салліван від самогубства у віці 72 років. До речі, суїцидальні думки теж вважають одним з наслідків удару блискавки.

Райян Блюменталь попередив, що тільки від 3% до 5% ударів блискавки є прямими влучаннями. Травми, що виникають при дотику людини до дерева або будівлі, в які ударила блискавка, становлять ще 5% уражень блискавкою.

Але найпоширеніші ураження блискавкою відбуваються від бічних спалахів – вони в сукупності покривають понад 80% уражень блискавкою.

Під час бічного спалаху жертва стоїть поруч з об’єктом, у який влучає блискавка, внаслідок чого частина електричного потенціалу “вихлюпується” на спостерігача.

Струми заземлення аналогічні, блискавка вдаряє в землю під ногами жертви. Ці інциденти можуть завдати шкоди кільком людям чи тваринам одночасно.

– Ось чому блискавки знищують цілі стада тварин, – пояснив Блюменталь.

Сьогодні смерть від блискавки відносно рідкісна в Сполучених Штатах, значною мірою завдяки зусиллям членів створеної нещодавно Національної ради з безпеки від блискавки.

Купер і Блюменталь вважають, що місія просвітництва щодо блискавкової небезпеки особливо важлива сьогодні, з огляду на прискорювані темпи зміни клімату, що призводить до частіших і сильніших штормів.

– Ми побачимо ще більш екстремальну погоду і повинні поставитися до вивчення небезпеки блискавок і правил того, як її уникнути, дуже серйозно, – каже Блюменталь.

Джерело: Livescience