Как известно, лечение коронавирусной болезни в медицинских учреждениях Украины — абсолютно бесплатное. Все расходы, связанные с обеспечением Covid-больниц необходимыми лекарственными препаратами, финансирует целиком и полностью государство. Это первое, что должен знать человек, если он или его близкие находятся на лечении в стационаре по поводу подтвержденной коронавирусной инфекции.

Однако случаются ситуации, когда врачи предлагают купить те или иные лекарства, которые входят в коронавирусный пакет, мотивируя это тем, что они, мол, закончились. Что делать в этом случае? Бежать в ближайшую аптеку? Или есть иные пути выяснить истину с наличием или отсутствием препаратов?

Именно на другие пути в беседе с журналистами Фактов ICTV указала заместитель председателя Национальной службы здравоохранения Украины Татьяна Бойко.

— Надо смотреть в каждом отдельном случае, — замечает чиновница.

По ее словам, лекарства, которые входят в протокол лечения коронавирусной инфекции, поступают в больницу из двух источников. Первый источник — это централизованные закупки, которые осуществляет ГП Медицинские закупки. Посмотреть, когда и какие были поставки, а также узнать, есть ли остатки по медикаментам, можно на сайте этого государственного предприятия.

Второй источник — это когда медицинское учреждение закупает определенные лекарства по протоколу самостоятельно. В этом случае ответственность за своевременную поставку лекарств и их остатки целиком несет сама больница и ее главный врач.

— К нам время от времени обращаются Covid-пациенты с жалобами, что их заставляют покупать лекарства, — признает Татьяна Бойко.

Если такая ситуация возникает, есть номер 1667, по которому можно узнать, входят ли эти препараты в протокол лечения Covid-19.

Если входят, то специалисты Национальной службы здравоохранения тут же подскажут, как составить соответствующую жалобу и по какому адресу ее отправить.

Также можно обратиться через сайт Национальной службы здоровья и получить ответы здесь.