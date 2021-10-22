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Красная зона: через пять дней в Киеве введут более жесткие ограничения

22 октября 2021, 11:27 Лариса Божко
девушка в маске
Источник: Depositphotos

Киев могут отнести к красной зоне адаптивного карантина уже через пять дней.

 — За вчерашний день 44 летальных случая от коронавируса по городу и более 1,3 тыс. случаев заболевания, а на сегодняшнее утро занято более 65% коек с кислородом в больницах, — сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. — Это свидетельствует о том, что через пять дней Киев окажется в красной зоне.

Он также объяснил, что хотя решение о переносе региона в ту или иную зону принимает госкомиссия по ТЭБ и ЧС, сегодня киевская комиссия уже определила, какие ограничения будут введены в столице, когда ее отнесут к красной зоне.

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Украина продолжает шокировать мир суточным приростом больных коронавирусом и смертностью. Граждан призывали вакцинироваться, чтобы быть готовыми к очередной волне пандемии. Но некоторые украинцы решили воспользоваться услугами врачей и туроператоров, которые изготавливали поддельные сертификаты о вакцинации. Теперь больницы заполнены невакцинированными пациентами.

Источник
РБК-Украина
Теги
Коронавірус у Києві
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