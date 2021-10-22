В Україні відкрили вже майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації, – уточнив Денис Монастирський.

Він нагадав про погіршення епідситуації в Україні, а також закликав громадян інформувати кіберполіцію про такі випадки.

Для цього потрібно зателефонувати за номером 0 800 505 170 або 102.

Україна продовжує встановлювати рекорди за добовим приростом хворих на коронавірус та смертністю. Вакцинація допомагає захиститися, саме тому громадян закликали робити щеплення до чергової хвилі епідемії. Після двох уколів можна отримати довідку про імунізацію.

Водночас деякі українці вирішили скористатися послугами лікарів та туроператорів, які виготовляли підроблені сертифікати про вакцинацію. Така діяльність є в Україні незаконною, за неї передбачена відповідальність – штрафи чи навіть позбавлення волі.

Джерело: Денис Монастирський