В Украине открыли уже почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Почти 800. Именно столько уголовных производств начали по факту подделки сертификатов вакцинации, — уточнил Денис Монастырский.

Он напомнил об ухудшении эпидситуации в Украине, а также призвал граждан информировать киберполицию о подобных случаях.

Для этого нужно позвонить по номерам 0 800 505 170 или 102.

Украина продолжает бить рекорды по суточному приросту больных коронавирусом и смертности. Вакцинация помогает защититься, именно поэтому граждан призывали делать прививки до очередной волны эпидемии. После двух уколов можно получить справку об иммунизации.

В то же время некоторые украинцы решили воспользоваться услугами врачей и туроператоров, которые изготавливали поддельные сертификаты о вакцинации. Такая деятельность является в Украине незаконной, за нее предусмотрена ответственность в виде штрафа и даже лишения свободы.

Источник: Денис Монастырский