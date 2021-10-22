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Подделка Covid-сертификатов: полиция открыла почти 800 уголовных производств

22 октября 2021, 09:34 Людмила Грубнік
Подделка Covid-сертификатов: полиция открыла почти 800 уголовных производств
Источник: Depositphotos

В Украине открыли уже почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Почти 800. Именно столько уголовных производств начали по факту подделки сертификатов вакцинации, — уточнил Денис Монастырский.

Он напомнил об ухудшении эпидситуации в Украине, а также призвал граждан информировать киберполицию о подобных случаях.

Для этого нужно позвонить по номерам 0 800 505 170 или 102.

Украина продолжает бить рекорды по суточному приросту больных коронавирусом и смертности. Вакцинация помогает защититься, именно поэтому граждан призывали делать прививки до очередной волны эпидемии. После двух уколов можно получить справку об иммунизации.

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В то же время некоторые украинцы решили воспользоваться услугами врачей и туроператоров, которые изготавливали поддельные сертификаты о вакцинации. Такая деятельность является в Украине незаконной, за нее предусмотрена ответственность в виде штрафа и даже лишения свободы.

Источник: Денис Монастырский

Теги
Covid-сертифікат , Коронавірус Covid-19 , Нацполіція
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