– За вчора 44 летальних випадки від коронавірусу в місті та більше ніж 1,3 тис. випадків захворювання, а на сьогоднішній ранок зайнято понад 65% ліжок з киснем у лікарнях, – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. – Це свідчить про те, що за п’ять днів Київ опиниться у червоній зоні.

Він також пояснив, що хоч рішення про перенесення регіону до тієї чи іншої зони приймає держкомісія ТЕБ та НС, сьогодні київська комісія вже визначила, які обмеження будуть впроваджені у столиці, коли її внесуть до червоної зони.

Україна продовжує шокувати світ добовим приростом хворих на коронавірус та смертністю. Громадян закликали вакцинуватися, щоб бути готовими до чергової хвилі пандемії. Та деякі українці вирішили скористатися послугами лікарів і туроператорів, які виготовляли підроблені сертифікати про вакцинацію. Тепер лікарні заповнені невакцинованими пацієнтами.