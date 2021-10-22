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Червона зона: за п’ять днів у Києві запровадять жорстікші обмеження

22 Жовтня 2021, 11:27 Лариса Божко
девушка в маске
Джерело: Depositphotos

Київ можуть внести до червоної зони адаптивного карантину вже за п’ять днів.

– За вчора 44 летальних випадки від коронавірусу в місті та більше ніж 1,3 тис. випадків захворювання, а на сьогоднішній ранок зайнято понад 65% ліжок з киснем у лікарнях, – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. – Це свідчить про те, що за п’ять днів Київ опиниться у червоній зоні.

Він також пояснив, що хоч рішення про перенесення регіону до тієї чи іншої зони приймає держкомісія ТЕБ та НС, сьогодні київська комісія вже визначила, які обмеження будуть впроваджені у столиці, коли її внесуть до червоної зони.

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Україна продовжує шокувати світ добовим приростом хворих на коронавірус та смертністю. Громадян закликали вакцинуватися, щоб бути готовими до чергової хвилі пандемії. Та деякі українці вирішили скористатися послугами лікарів і туроператорів, які виготовляли підроблені сертифікати про вакцинацію. Тепер лікарні заповнені невакцинованими пацієнтами.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Коронавірус у Києві
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