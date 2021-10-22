Як відомо, лікування коронавірусної хвороби в медичних закладах України є абсолютно безкоштовним. Всі видатки, пов’язані із забезпеченням Covid-лікарень необхідними лікарськими препаратами, фінансує цілком і повністю держава. Це перше, що повинна знати людина, якщо вона або її близькі перебувають на лікуванні в стаціонарі з приводу підтвердженої коронавірусної інфекції.

Проте трапляються ситуації, коли лікарі пропонують купити ті чи інші ліки, які входять до коронавірусного пакета, мотивуючи це тим, що вони, мовляв, закінчилися. Що робити в цьому випадку? Бігти до найближчої аптеки? Або є інші шляхи з’ясувати справжню картину з наявністю або відсутністю препаратів?

Саме на інші шляхи в розмові з журналістами Фактів ICTV вказала заступниця голови Національної служби охорони здоров’я України Тетяна Бойко.

– Треба дивитися в кожному окремому випадку, – зауважує чиновниця.

За її словами, ліки, які входять до протоколу лікування коронавірусної інфекції, надходять до лікарні із двох джерел. Перше джерело – це централізовані закупівлі, які здійснює ДП Медичні закупівлі. Подивитися, коли та які були поставки, а також дізнатися, чи є залишки медикаментів, можна на сайті цього державного підприємства.

Друге джерело – це коли медична установа закуповує певні ліки за протоколом самостійно. У цьому випадку відповідальність за своєчасне постачання ліків і їхні залишки цілковито несе сама лікарня та її головний лікар.

– До нас дійсно час від часу звертаються Covid-пацієнти зі скаргами, що їх змушують купувати ліки, – визнає Тетяна Бойко.

Якщо така ситуація виникає, є номер 1667, за яким можна дізнатися, чи входять ці препарати у протокол лікування Covid-19.

Якщо входять, то спеціалісти Національної служби охорони здоров’я тут же підкажуть, як скласти відповідну скаргу і за якою адресою її надіслати.

Також можна звернутися через сайт Національної служби здоров’я і отримати відповіді там.