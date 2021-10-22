Нове дослідження, проведене Барселонським інститутом глобального здоров’я, надало переконливі докази того, що Covid-19 – це сезонна інфекція, пов’язана з низькими температурами та вологістю, і багато в чому схожа на сезонний грип.

Ключове питання щодо SARS-CoV-2 полягає в тому, чи буде він вести себе як сезонний вірус або ж буде однаково передаватися в будь-який час року.

Щоб відповісти на це запитання, команда вчених спочатку проаналізувала зв’язок температури та вологості на початковій стадії поширення SARS-CoV-2 в 162 країнах на п’яти континентах.

Результати показують обернено пропорційний зв’язок між швидкістю передачі та температурою та вологістю в глобальному масштабі: більш високі швидкості передачі були пов’язані з нижчими показниками температури та вологості.

Потім команда проаналізувала, як зв’язок між кліматом і інфекцією розвивався з плином часу і чи був він послідовним в різних географічних зонах.

З’ясувалося, що перші хвилі коронавірусної епідемії слабшали в міру підвищення температури і вологості, а наступні посилювалися в міру зниження температури і вологості.

Однак влітку ця закономірність порушилася на всіх континентах.

– Це можна пояснити кількома факторами, зокрема масовими скупченнями молоді, туризмом і кондиціонуванням повітря, – пояснює дослідник Алехандро Фонтал.

За його словами, загалом результати підтверджують думку про Covid-19 як про справжню сезонну низькотемпературну інфекцію, схожу на грип та інші більш доброякісні циркулюючі коронавіруси.

Фактор сезонності може зробити важливий внесок у знання про передавання SARS-CoV-2, оскільки з’ясувалося, що умови низької вологості зменшують розмір аерозолів і тим самим збільшують передачу сезонних вірусів повітряним шляхом.

Цей зв’язок потребує акценту на гігієні повітря за рахунок поліпшеної вентиляції приміщень, оскільки аерозолі можуть залишатися у повітрі протягом більш тривалого часу, стверджують вчені.