Нове дослідження, проведене Барселонським інститутом глобального здоров’я, надало переконливі докази того, що Covid-19 – це сезонна інфекція, пов’язана з низькими температурами та вологістю, і багато в чому схожа на сезонний грип.
Ключове питання щодо SARS-CoV-2 полягає в тому, чи буде він вести себе як сезонний вірус або ж буде однаково передаватися в будь-який час року.
Щоб відповісти на це запитання, команда вчених спочатку проаналізувала зв’язок температури та вологості на початковій стадії поширення SARS-CoV-2 в 162 країнах на п’яти континентах.
Результати показують обернено пропорційний зв’язок між швидкістю передачі та температурою та вологістю в глобальному масштабі: більш високі швидкості передачі були пов’язані з нижчими показниками температури та вологості.
Потім команда проаналізувала, як зв’язок між кліматом і інфекцією розвивався з плином часу і чи був він послідовним в різних географічних зонах.
З’ясувалося, що перші хвилі коронавірусної епідемії слабшали в міру підвищення температури і вологості, а наступні посилювалися в міру зниження температури і вологості.
Однак влітку ця закономірність порушилася на всіх континентах.
– Це можна пояснити кількома факторами, зокрема масовими скупченнями молоді, туризмом і кондиціонуванням повітря, – пояснює дослідник Алехандро Фонтал.
За його словами, загалом результати підтверджують думку про Covid-19 як про справжню сезонну низькотемпературну інфекцію, схожу на грип та інші більш доброякісні циркулюючі коронавіруси.
Фактор сезонності може зробити важливий внесок у знання про передавання SARS-CoV-2, оскільки з’ясувалося, що умови низької вологості зменшують розмір аерозолів і тим самим збільшують передачу сезонних вірусів повітряним шляхом.
Цей зв’язок потребує акценту на гігієні повітря за рахунок поліпшеної вентиляції приміщень, оскільки аерозолі можуть залишатися у повітрі протягом більш тривалого часу, стверджують вчені.