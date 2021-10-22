Новое исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения, предоставило убедительные доказательства того, что Covid-19 — это сезонная инфекция, связанная с низкими температурами и влажностью, во многом похожая на сезонный грипп.

Ключевой вопрос относительно SARS-CoV-2 заключается в том, будет ли он вести себя как сезонный вирус или же будет одинаково передаваться в любое время года.

Чтобы ответить на этот вопрос, команда ученых сначала проанализировала связь температуры и влажности на начальной стадии распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на пяти континентах.

Результаты показывают обратно пропорциональную взаимосвязь между скоростью передачи и температурой и влажностью в глобальном масштабе: более высокие скорости передачи были связаны с более низкими показателями температуры и влажности.

Затем команда проанализировала, как связь между климатом и инфекцией развивалась с течением времени и была ли она последовательной в разных географических зонах.

Выяснилось, что первые волны коронавирусной эпидемии ослабевали по мере повышения температуры и влажности, а следующие усиливались по мере снижения температуры и влажности.

Однако летом эта закономерность нарушилась на всех континентах.

— Это можно объяснить несколькими факторами, в том числе массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха, — объясняет исследователь Алехандро Фонтал.

По его словам, в целом результаты подтверждают мнение о Covid-19 как о настоящей сезонной низкотемпературной инфекции, похожей на грипп и другие более доброкачественные циркулирующие коронавирусы.

Фактор сезонности может внести важный вклад в знания о передаче SARS-CoV-2, поскольку было доказано, что условия низкой влажности уменьшают размер аэрозолей и тем самым увеличивают передачу сезонных вирусов воздушным путем.

Эта связь требует акцента на гигиене воздуха за счет улучшенной вентиляции помещений, поскольку аэрозоли могут оставаться в воздухе в течение более длительного времени, утверждают ученые.