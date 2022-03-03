Со времени начала полномасштабного вторжения России в наше государство, украинские врачи не прекращают оказывать медицинскую помощь по всему диапазону заболеваний.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал на своей странице в Facebook.

За неделю боевых действий никаких сомнений нет: оккупанты прицельно обстреливают гражданскую и критическую инфраструктуру, пытаясь лишить людей медицинской помощи, связи, пищи и других необходимых для жизни вещей. Их цель – создать гуманитарную катастрофу и посеять панику среди наших граждан.

В этот тяжелый для страны период очень горжусь работой наших медиков, которые не поддаются панике и с уверенностью смотрят в будущее. Будущее нашей независимой Украины!

Сегодня заскочил на подстанцию экстренной медицинской помощи пообщаться с медиками, услышать пожелания и узнать, как меняется структура вызовов в условиях войны.

Потому что здесь у меня в комментариях некоторые позволяют себе с сарказмом спрашивать о том, куда девалась пандемия Covid-19.

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Отвечу. Эпидемия Covid-19 не закончилась, и только вчера, в условиях войны, наша система здравоохранения зарегистрировала 6 536 случаев Covid-19, 659 человек были госпитализированы в больницы, которым несмотря на войну, медики оказывают помощь.

Кроме Covid-19, во время войны не закончились инфаркты, не закончились инсульты, никуда не делся сахарным диабетом и людям надо доставлять инсулины.

Сейчас мы вместе с командой работаем над тем, чтобы в больницах с больными COVID-19 было непрерывное обеспечение кислородной терапией. Мы 24/7 продумываем и рассчитываем логистические маршруты, необходимое количество медикаментов, чтобы у каждого был инсулин и вовремя доставлены расходники для диализа.

Мы утомлены войной, но мы не устанем защищать Украину. Каждый на своем месте. Сил у нас хватит надолго, потому что мы украинцы, мы на своей земле и победа за нами!

Источник: Виктор Ляшко