Від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу, українські лікарі не припиняють надавати медичну допомогу по всьому діапазону захворювань.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

За тиждень бойових дій жодних сумнівів немає: окупанти прицільно обстрілюють цивільну і критичну інфраструктуру, намагаючись позбавити людей медичної допомоги, зв’язку, їжі та інших необхідних для життя речей. Їхня мета – створити гуманітарну катастрофу і посіяти паніку серед наших громадян.

У цей важкий для країни період дуже пишаюся роботою наших медиків, які не піддаються паніці і з упевненістю дивляться в майбутнє. Майбутнє нашої незалежної України!

Сьогодні заскочив на підстанцію екстреної медичної допомоги поспілкуватися з медиками, почути побажання і дізнатися, як змінюється структура викликів в умовах війни.

Тому що тут у мене в коментарях деякі дозволяють собі з сарказмом питати про те, куди дівалася пандемія Covid-19.

Відповім. Епідемія Covid-19 не закінчилася, і тільки вчора, в умовах війни, наша система охорони здоров’я зареєструвала 6 536 випадків Covid-19, 659 осіб були госпіталізовані в лікарні, яким незважаючи на війну, медики надають допомогу.

Крім Covid-19, під час війни не закінчилися інфаркти, не закінчилися інсульти, нікуди не подівся цукровий діабет і людям треба доставляти інсуліни.

Зараз ми разом з командою працюємо над тим, щоб у лікарнях з хворими Covid-19 було безперервне забезпечення кисневою терапією. Ми 24/7 продумуємо і розраховуємо логістичні маршрути, необхідну кількість медикаментів, щоб у кожного був інсулін і вчасно доставлені витратні матеріали для діалізу.

Ми стомлені війною, але ми не втомимося захищати Україну. Кожен на своєму місці. Сил у нас вистачить надовго, тому що ми українці, ми на своїй землі і перемога за нами!

Джерело: Віктор Ляшко