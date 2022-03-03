Через воєнні дії в Україні громадянам не рекомендується вживати алкогольні напої.

Спиртне впливає на мислення людини та на її реакцію на небезпеку, через що вона не зможе об’єктивно оцінити ситуацію.

– Алкоголь впливає на нашу здатність обробляти думки й ухвалювати раціональні рішення, що може призвести до збільшення ймовірності насильства або агресивної поведінки, – йдеться на сайті Центру громадського здоров’я.

Крім того, вживання спиртного призводить до виснаження хімічних речовин, які спочатку допомагають зменшити тривожність, але потім ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу чи депресію.

Чому не варто пити алкоголь:

спирте погіршує здатність думати логічно, отже – ви можете недооцінити ситуацію;

зростає ймовірність травматизму чи померти внаслідок нещасного випадку;

вживання алкоголю впливає на якість сну та підвищує на рівень тривожності;

спиртне несумісне з ліками;

є ризик отруїтися неякісним напоєм.

У низці міст України наразі заборонили продаж алкоголю через воєнні дії. Проте у декого можуть бути запаси.

Громадянам рекомендують не піддаватися спокусі і краще висипатися. Це допоможе тверезо зреагувати на екстрену ситуацію та врятувати своє життя.

Джерело: Центр громадського здоров’я України