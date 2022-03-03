Фази психічних реакцій під час катастрофи – як люди реагують на війну

Кожні люди по-різному реагують на війни, катастрофи. Однак є поширені фази сприйняття таких ситуацій.
Їх перерахувала психолог Олена Манько.
Фази психічних реакцій під час катастрофи
- Тривога
Людина прочитала новину чи почула гуркіт. У сонячному сплетінні може потягти, адреналін почне виділятися, можуть фіксуватися нудота, оніміння рук.
- Героїзм
Це – стадія супротиву, бажання боротися, щось активно робити. Однак варто бути обережними та не переоцінювати свої сили.
- Прийняття
Людина починати повертатися до нормального режиму, уже є відпрацьований алгоритм дій – спускатися у підвал у разі сигналу тривоги, швидко приймати душ та готувати їжу.
- Розчарування
Постійна мобілізація сил може виснажувати, через що людина може відчувати зневіряння, відчуття безнадійності.
- Відновлення
Повернення до звичайного ритму життя, яке було до катаклізму, війни. Людина починає відбудовувати житло, шукати роботу та своє місце у новому соціумі.