Фази психічних реакцій під час катастрофи – як люди реагують на війну

Кожні люди по-різному реагують на війни, катастрофи. Однак є поширені фази сприйняття таких ситуацій.

Їх перерахувала психолог Олена Манько.

Фази психічних реакцій під час катастрофи

Тривога

Людина прочитала новину чи почула гуркіт. У сонячному сплетінні може потягти, адреналін почне виділятися, можуть фіксуватися нудота, оніміння рук.

Героїзм

Це – стадія супротиву, бажання боротися, щось активно робити. Однак варто бути обережними та не переоцінювати свої сили.

Прийняття

Людина починати повертатися до нормального режиму, уже є відпрацьований алгоритм дій – спускатися у підвал у разі сигналу тривоги, швидко приймати душ та готувати їжу.

Розчарування

Постійна мобілізація сил може виснажувати, через що людина може відчувати зневіряння, відчуття безнадійності.

Відновлення

Повернення до звичайного ритму життя, яке було до катаклізму, війни. Людина починає відбудовувати житло, шукати роботу та своє місце у новому соціумі.