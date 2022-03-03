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Фази психічних реакцій під час катастрофи – як люди реагують на війну

3 Березня 2022, 10:37
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Pixabay

Кожні люди по-різному реагують на війни, катастрофи. Однак є поширені фази сприйняття таких ситуацій.

Їх перерахувала психолог Олена Манько.

Фази психічних реакцій під час катастрофи

  • Тривога

Людина прочитала новину чи почула гуркіт. У сонячному сплетінні може потягти, адреналін почне виділятися, можуть фіксуватися нудота, оніміння рук.

  • Героїзм

Це – стадія супротиву, бажання боротися, щось активно робити. Однак варто бути обережними та не переоцінювати свої сили.

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  • Прийняття

Людина починати повертатися до нормального режиму, уже є відпрацьований алгоритм дій – спускатися у підвал у разі сигналу тривоги, швидко приймати душ та готувати їжу.

  • Розчарування

Постійна мобілізація сил може виснажувати, через що людина може відчувати зневіряння, відчуття безнадійності.

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  • Відновлення

Повернення до звичайного ритму життя, яке було до катаклізму, війни. Людина починає відбудовувати житло, шукати роботу та своє місце у новому соціумі.

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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