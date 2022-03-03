Фазы психических реакций при катастрофе — как люди реагируют на войну

Каждый человек по-разному реагирует на войны, катастрофы. Однако существуют распространенные фазы восприятия таких ситуаций.

Их перечислила психолог Елена Манько.

Фазы психических реакций при катастрофе

Тревога

Человек прочитал новость или услышал грохот. В солнечном сплетении может тянуть, адреналин начнет выделяться, могут фиксироваться тошнота, онемение рук.

Героизм

Это – стадия сопротивления, желания бороться, что-то активно делать. Однако следует быть осторожными и не переоценивать свои силы.

Принятие

Человек начинать возвращаться в нормальный режим, уже есть отработанный алгоритм действий — спускаться в подвал при сигнале тревоги, быстро принимать душ и готовить еду.

Разочарование

Постоянная мобилизация сил может истощать, из-за чего человек может испытывать упадок сил, чувство безнадежности.

Восстановление

Возвращение к обычному ритму жизни, который был до катаклизма, войны. Человек начинает строить жилье, искать работу и свое место в новом социуме.