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Фазы психических реакций при катастрофе — как люди реагируют на войну

3 марта 2022, 10:37
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрес
Источник: Pixabay

Каждый человек по-разному реагирует на войны, катастрофы. Однако существуют распространенные фазы восприятия таких ситуаций.

Их перечислила психолог Елена Манько.

Фазы психических реакций при катастрофе

  • Тревога

Человек прочитал новость или услышал грохот. В солнечном сплетении может тянуть, адреналин начнет выделяться, могут фиксироваться тошнота, онемение рук.

  • Героизм

Это – стадия сопротивления, желания бороться, что-то активно делать. Однако следует быть осторожными и не переоценивать свои силы.

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  • Принятие

Человек начинать возвращаться в нормальный режим, уже есть отработанный алгоритм действий — спускаться в подвал при сигнале тревоги, быстро принимать душ и готовить еду.

  • Разочарование

Постоянная мобилизация сил может истощать, из-за чего человек может испытывать упадок сил, чувство безнадежности.

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  • Восстановление

Возвращение к обычному ритму жизни, который был до катаклизма, войны. Человек начинает строить жилье, искать работу и свое место в новом социуме.

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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