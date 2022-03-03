Из-за военных действий в Украине гражданам не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.
Спиртное влияет на мышление человека и на его реакцию на опасность, из-за чего он не сможет объективно оценить ситуацию.
– Алкоголь влияет на нашу способность обрабатывать мысли и принимать рациональные решения, что может привести к увеличению вероятности насилия или агрессивного поведения, – говорится на сайте Центра общественного здоровья.
Кроме того, употребление спиртного приводит к истощению химических веществ, которые сначала помогают снизить тревожность, но потом мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию.
Почему не стоит пить алкоголь:
- спирт ухудшает способность мыслить логически, следовательно — вы можете недооценить ситуацию;
- растет вероятность травматизма или умереть в результате несчастного случая;
- употребление алкоголя влияет на качество сна и повышает уровень тревожности;
- спиртное несовместимое с лекарством;
- есть риск отравиться некачественным напитком.
В ряде городов Украины запретили продажу алкоголя из-за военных действий. Однако у некоторых могут быть запасы.
Гражданам рекомендуют не поддаваться искушению и лучше высыпаться. Это поможет здраво среагировать на экстренную ситуацию и спасти свою жизнь.
Источник: Центр общественного здоровья Украины