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Это спасет вам жизнь. Топ-5 причин не пить алкоголь во время войны

3 марта 2022, 17:06
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
алкоголь отказ
Источник: Depositphotos

Из-за военных действий в Украине гражданам не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.

Спиртное влияет на мышление человека и на его реакцию на опасность, из-за чего он не сможет объективно оценить ситуацию.

– Алкоголь влияет на нашу способность обрабатывать мысли и принимать рациональные решения, что может привести к увеличению вероятности насилия или агрессивного поведения, – говорится на сайте Центра общественного здоровья.

Кроме того, употребление спиртного приводит к истощению химических веществ, которые сначала помогают снизить тревожность, но потом мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию.

Почему не стоит пить алкоголь:

  • спирт ухудшает способность мыслить логически, следовательно — вы можете недооценить ситуацию;
  • растет вероятность травматизма или умереть в результате несчастного случая;
  • употребление алкоголя влияет на качество сна и повышает уровень тревожности;
  • спиртное несовместимое с лекарством;
  • есть риск отравиться некачественным напитком.
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В ряде городов Украины запретили продажу алкоголя из-за военных действий. Однако у некоторых могут быть запасы.

Гражданам рекомендуют не поддаваться искушению и лучше высыпаться. Это поможет здраво среагировать на экстренную ситуацию и спасти свою жизнь.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Алкоголь , Війна в Україні , МОЗ Украины
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