Более 500 иностранных медиков готовы оказывать медицинскую помощь в Украине. Они зарегистрировались на сайте Министерства здравоохранения Украины, заполнив анкету.

Врачи, медсестры, парамедики из стран Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Турции, Азербайджана, США, Израиля, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Индии, Южной Африки, Бразилии, Иордании и других стран желают приехать в Украину и вместе с украинскими специалистами помогать пострадавшим.

Регистрация продолжает оставаться открытой. Все желающие медработники из наших дружественных стран могут зарегистрироваться на сайте: https://en.moz.gov.ua/ путем заполнения формы: https://bit.ly/questionnaire_UA

После регистрации с целью эффективной организации и распределения сил и средств иностранные специалисты будут направлены координатором в определенную больницу в регион Украины, где в конкретный период будет наибольшая потребность в помощи.

Контакты национальных координаторов:

Сергей Убогов, +38 067 231 7656, ubogovsg@gmail.com

для англоязычных: Марьяна Служинская, +38 050 315 8418, ukrainemedhelp@gmail.com

После того, как будет определено место работы, региональный координатор выйдет на связь и поможет добраться от границы до места назначения.

Также Директорат медицинских кадров, образования и науки Министерства здравоохранения Украины пришлет письмо с адреса medosvita2020@gmail.com с просьбой прислать сканкопии документов, подтверждающих медицинское образование и профессиональную квалификацию, указанную в анкете.

Украинские больницы должны оперативно сообщать и постоянно обновлять информацию о необходимости в медицинских кадрах областным департаментам здравоохранения и по адресу: moz.kizim@gmail.com.