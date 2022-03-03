Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні. Вони зареєструвалися на сайті Міністерства охорони здоров’я України, заповнивши анкету.

Лікарі, медсестри, парамедики з країн Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, США, Ізраїлю, Австралії, Канади, Нової Зеландії, Індії, Південної Африки, Бразилії, Йорданії та інших країн, бажають приїхати до України та разом з українськими фахівцями допомагати постраждалим.

Реєстрація і надалі залишається відкритою. Всі охочі медпрацівники з наших дружніх країн можуть зареєструватися на вебсайті https://en.moz.gov.ua/ шляхом заповнення форми: https://bit.ly/questionnaire_UA

Після реєстрації з метою ефективної організації та розподілу сил і засобів іноземні спеціалісти будуть скеровані координатором до певної лікарні у той регіон України, де в конкретний період буде найбільша потреба в допомозі.

Контакти національних координаторів:

Сергій Убогов, +38 067 231 7656, ubogovsg@gmail.com

для англомовних: Мар’яна Служинська, +38 050 315 8418, ukrainemedhelp@gmail.com

Після того, як буде визначене місце роботи, регіональний координатор вийде на зв’язок та допоможе дістатися від кордону до місця призначення.

Також Директорат медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України надішле листа з адреси medosvita2020@gmail.com з проханням надіслати сканкопії документів, що підтверджують медичну освіту та професійну кваліфікацію, вказану в анкеті.

Українські наразі лікарні мають оперативно повідомляти та постійно оновлювати інформацію щодо потреби у медичних кадрах обласним департаментам охорони здоров’я та на адресу: moz.kizim@gmail.com.