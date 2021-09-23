Коронавирус может провоцировать синдром Гийена-Барре (аутоиммунное воспалительное заболевание, для которого характерны вялые парезы, параличи, нарушение чувствительности и вегетативные расстройства).

С начала пандемия специалисты обнаружили 90 случаев такого осложнения у пациентов, которые, вероятно, переболели Covid-19, говорится в результатах научного исследования, опубликованного в Оксфордском университете.

Однако ученые однозначно не заявляют, что именно коронавирус спровоцировал такие проблемы со здоровьем у людей, или это было случайно.

Они наблюдали за больными в период с 30 января по 30 мая 2020 года. Специалисты обнаружили, что 22% людей с синдромом Гийена-Барре имели предварительный диагноз Covid-19. Все они были старше 50 лет и часто страдали от паралича лица.

— Наше исследование показывает, что коронавирус в редких случаях может предшествовать синдрому Гийена-Барре, — сказал один из авторов научной статьи Барт С. Джейкобс.

Однако прямую причинно-следственная связь еще надо установить.

Во время синдрома Гийена-Барре иммунитет человека атакует нервную систему, это вызывает мышечную слабость, иногда — паралич. Заболевание может беспокоить от нескольких недель до нескольких лет. Оно считается достаточно редким.

Источник: MedicalXpress