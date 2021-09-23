По мнению экспертов, пока нет убедительных доказательств того, что Covid-штамм Дельта вызывает у детей и подростков более тяжелые формы болезни, чем ранние версии коронавируса. Но Дельта привела к заметному всплеску инфекций среди детей, потому что она гораздо более заразна.

— Способность коронавирусного варианта Дельта к более легкому распространению делает его более опасным для детей и подчеркивает необходимость использования масок в школах и вакцинации для тех, кто для этого достаточно взрослый, — говорит детский врач-инфекционист Хуан Дюмуа.

Согласно данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, еженедельный уровень инфицирования среди детей в США в начале сентября 2021 года превысил 250 тыс. человек, преодолев зимний пик. С начала пандемии более 5 млн детей в США дали положительный результат на Covid-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Дельта-вариант был обнаружен как минимум в 180 странах. Во многих из них всплеск инфекций также означает увеличение госпитализаций маленьких детей и подростков.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США частота госпитализаций по поводу Covid-19 составляла менее двух тыс. на 100 тыс. детей в конце августа и начале сентября — аналогично пику прошлой зимой. Но доля детей, госпитализированных с тяжелыми заболеваниями, существенно не изменилась.

Между тем, Covid-вакцины продолжают обеспечивать защиту от высокозаразного штамма Дельта. Согласно данным CDC, среди детей от 12 лет и старше, которые имеют право на вакцинацию против Covid-19, еженедельная госпитализация в июле была в 10 раз выше для непривитых, чем для тех, кто получил вакцину .