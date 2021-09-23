На думку експертів, поки немає переконливих доказів того, що Сovid-штам Дельта викликає у дітей і підлітків більш важкі форми хвороби, ніж ранні версії коронавірусу. Але Дельта призвела до помітного сплеску інфекцій серед дітей, тому що вона набагато більш заразна.

– Здатність коронавірусного варіанту Дельта до більш легкого поширення робить його більш небезпечним для дітей і підкреслює необхідність використання масок в школах і вакцинації для тих, хто для цього достатньо дорослий, – говорить дитячий лікар-інфекціоніст Хуан Дюмуа.

Згідно з даними Американської академії педіатрії та Асоціації дитячих лікарень, щотижневий рівень інфікування серед дітей у США на початку вересня 2021 року перевищив 250 тис. осіб, подолавши зимовий пік. З початку пандемії більше 5 млн дітей в США дали позитивний результат на Covid-19.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Дельта-варіант був виявлений як мінімум в 180 країнах. У багатьох з них сплеск інфекцій також означає збільшення госпіталізацій маленьких дітей і підлітків.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США частота госпіталізацій з приводу Covid-19 становила менше двох тис. на 100 тис. дітей в кінці серпня і на початку вересня – аналогічно піку минулої зими. Але частка дітей, госпіталізованих з важкими захворюваннями, істотно не змінилася.

Тим часом, Сovid-вакцини продовжують забезпечувати захист від високозаразного штаму Дельта. Згідно з даними CDC, серед дітей від 12 років і старше, які мають право на вакцинацію проти Covid-19, щотижнева госпіталізація в липні була в 10 разів вищою для нещеплених, ніж для тих, хто отримав вакцину.