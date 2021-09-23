Коронавірус може провокувати синдром Гієна-Барре (автоімунне запальне захворювання, для якого характерні мляві парези, паралічі, порушення чутливості та вегетативні розлади).

З початку пандемія фахівці виявили 90 випадків такого ускладнення у пацієнтів, які, ймовірно, перехворіли на Covid-19, йдеться у результатах наукового дослідження, опублікованого в Оксфордському університеті.

Однак науковці однозначно не заявляють, чи саме коронавірус спровокував такі проблеми зі здоров’ям у людей, чи це було випадково.

Вони спостерігали за хворими у період з 30 січня до 30 травня 2020 року. Фахівці виявили, що 22% людей з синдромом Гієна-Барре мали попередній діагноз Covid-19. Усі вони були старше 50 років та часто страждали від параліча обличчя.

– Наше дослідження показує, що коронавірус у рідкісних випадках може передувати синдрому Гієна-Барре, – сказав один з авторів наукової статті Барт С. Джейкобс.

Однак прямий причинно-наслідковий зв’язок ще треба встановити.

Під час синдрому Гієна-Барре імунітет людини атакує нервову систему, це викликає м’язову слабкість, іноді – параліч. Захворювання може турбувати від кількох тижнів до кількох років. Воно вважається досить рідкісним.

Джерело: MedicalXpress