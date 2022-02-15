Коронавирус часто можно спутать с другими вирусными заболеваниями или теми, что вызывают схожие симптомы. Например, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость. А вот повышение температуры все же чаще встречается у людей с Covid-19.

В Министерстве здравоохранения подробно рассказали, как не спутать коронавирус и сезонную аллергию.

По словам специалистов, Covid-19, как и сезонная аллергия, вызывает кашель, насморк и усталость. Впрочем, есть определенные отличия, которые помогут отличить аллергию от коронавирусной болезни:

повышенная температура;

боль в теле;

потеря или искажение запахов и вкусов.

Во время аллергии и Covid-19 могут возникнуть следующие симптомы:

головная боль;

боль в горле:

чиханье;

одышка.

Кроме того, признаками аллергии являются зуд глаз и слезотечение.

В Минздраве отметили, что в случае возникновения симптомов вирусного заболевания необходимо сделать тест на коронавирус.

Коронавирус по симптомам похож на грипп и ОРВИ. Подобные признаки – головная боль, насморк, кашель и повышение температуры тела. Подробнее о том, как отличить грипп от Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.