Коронавирус часто можно спутать с другими вирусными заболеваниями или теми, что вызывают схожие симптомы. Например, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость. А вот повышение температуры все же чаще встречается у людей с Covid-19.
В Министерстве здравоохранения подробно рассказали, как не спутать коронавирус и сезонную аллергию.
По словам специалистов, Covid-19, как и сезонная аллергия, вызывает кашель, насморк и усталость. Впрочем, есть определенные отличия, которые помогут отличить аллергию от коронавирусной болезни:
- повышенная температура;
- боль в теле;
- потеря или искажение запахов и вкусов.
Во время аллергии и Covid-19 могут возникнуть следующие симптомы:
- головная боль;
- боль в горле:
- чиханье;
- одышка.
Кроме того, признаками аллергии являются зуд глаз и слезотечение.
В Минздраве отметили, что в случае возникновения симптомов вирусного заболевания необходимо сделать тест на коронавирус.
Коронавирус по симптомам похож на грипп и ОРВИ. Подобные признаки – головная боль, насморк, кашель и повышение температуры тела. Подробнее о том, как отличить грипп от Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.