Определить, чем именно болеет человек, Covid-19 или другим вирусным заболеванием, возможно только с помощью тестирования.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

— Никаких альтернативных путей, как отличить – это Омикрон или острая респираторная вирусная инфекция, кроме тестирования, не существует. Можно использовать быстрые тесты на респираторную группу, к примеру на грипп, или быстрые тесты на Covid-19. Только так можно определить диагноз, — отметил он.

Санврач добавил, что сейчас хотя и ожидается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, однако они, как и раньше, переносят болезнь легче взрослых.

В то же время у детей гораздо чаще наблюдается повышение температуры тела. Также существует зависимость течения болезни от наличия сопутствующих заболеваний и прививок. Вакцинация помогает защитить одинаково как детей, так и взрослых, от тяжких рисков Covid-19.

По состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 8 835 людям, а умерли — 192 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (3 411), Одесской (2 471), Харьковской (1 977) и Винницкой (1 654) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.