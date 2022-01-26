Коронавирус, грипп и ОРВИ имеют схожие симптомы, из-за чего человек сам не может определить, какой вирус спровоцировал заболевание.

Именно поэтому важно своевременно делать тест на коронавирус.

– Тестирование помогает выявить болезнь. После чего врач назначит соответствующее лечение, а пациенту будет понятно, что нужно самоизолироваться, – напоминают в Минздраве.

При фиксировании любых симптомов болезни следует обратиться к семейному врачу.

Именно он выпишет направление на бесплатное тестирование на коронавирус.

Также важно во время любой симптоматики прекратить посещать места общего скопления людей, это убережет других от возможного заражения.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине обострилась, ежедневно фиксируется более 20 тыс. новых случаев инфицирования.

Новая волна заражения возникла из-за распространения штамма коронавируса Омикрон. Украинцев призывают быть осторожными – соблюдать карантинные ограничения и вовремя вакцинироваться.