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Грипп, ОРВИ или Covid-19? В Минздраве призывают вовремя делать тест на коронавирус

26 января 2022, 18:50
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
грві, грип,
Источник: Depositphotos

Коронавирус, грипп и ОРВИ имеют схожие симптомы, из-за чего человек сам не может определить, какой вирус спровоцировал заболевание.

Именно поэтому важно своевременно делать тест на коронавирус.

– Тестирование помогает выявить болезнь. После чего врач назначит соответствующее лечение, а пациенту будет понятно, что нужно самоизолироваться, – напоминают в Минздраве.

При фиксировании любых симптомов болезни следует обратиться к семейному врачу.

Именно он выпишет направление на бесплатное тестирование на коронавирус.

Также важно во время любой симптоматики прекратить посещать места общего скопления людей, это убережет других от возможного заражения.

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Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине обострилась, ежедневно фиксируется более 20 тыс. новых случаев инфицирования.

Новая волна заражения возникла из-за распространения штамма коронавируса Омикрон. Украинцев призывают быть осторожными – соблюдать карантинные ограничения и вовремя вакцинироваться.

Источник
Минздрав
Теги
грві , Грип , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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