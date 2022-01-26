Коронавірус, грип та ГРВІ мають схожі симптоми, через що людина сама не може визначити, який вірус спровокував захворювання.

Саме тому важливо вчасно робити тест на коронавірус.

– Тестування допомагає виявити хворобу. Після чого лікар призначить відповідне лікування, а пацієнту буде зрозуміло, що потрібно самоізолюватися, – нагадують у МОЗ.

У разі фіксування будь-яких симптомів хвороби варто звернутися до сімейного лікаря.

Саме він випише направлення на безкоштовне тестування на коронавірус.

Також важливо під час будь-якої симптоматики припинити відвідувати місця загального скупчення людей, це вбереже інших від можливого зараження.

Наразі ситуація з коронавірусом в Україні загострилася, щодня фіксується понад 20 тис. нових випадків інфікування.

Нова хвиля зараження виникла через поширення штаму коронавірусу Омікрон. Українців закликають бути обережними – дотримуватися карантинних обмежень та вчасно вакцинуватися.