Багато країн Євросоюзу ухвалюють рішення щодо зняття жорстких вимог карантину, навіть незважаючи на рекордні випадки зараження Covid-19. Це відбувається багато в чому завдяки офіційному припущенню ВООЗ про те, що Омікрон може сигналізувати про більш керовану фазу пандемії.

Згідно з даними статистики, кількість госпіталізацій і реанімацій не зростає пропорційно новим випадкам інфікування. Крім того, як показують дослідження, Омікрон дійсно більш заразний, але зазвичай менш серйозний для вакцинованих людей.

У Голландії барам, ресторанам і музеям дозволено знову відкритися після того, як прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що уряд свідомо шукає межі можливого, оскільки кількість випадків захворювання продовжує досягати нових денних максимумів.

У Нідерландах кількість госпіталізацій і смертей в реанімації знижується, і міністр охорони здоров’я Ернст Кейперс заявив, що рішення про продовження обмежувальних заходів могло б завдати шкоди здоров’ю і суспільству.

Кафе, бари та ресторани, закриті тут з середини грудня, тепер можуть знову відкритися з обмеженою кількістю відвідувачів і режимом роботи до 22.00, якщо у клієнтів є Covid-пропуск. Те саме стосується кінотеатрів, театрів, музеїв та спортивних заходів.

Минулого тижня Бельгія оголосила про невелике послаблення обмежень, незважаючи на рекордні випадки зараження: барам і ресторанам дозволено залишатися відкритими до півночі.

У Франції з понеділка для входу в ресторани, кінотеатри та інші громадські місця потрібен Covid-пропуск. Це дозволить зняти обмеження на місткість аудиторії для концертних залів, спортивних та інших заходів. При цьому робота з дому також більше не є обов’язковою.

У Данії найближчим часом також можуть скасувати всі карантинні обмеження, запроваджені для боротьби з коронавірусом.