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Данія планує скасувати усі карантинні обмеження, запроваджені через Covid-19

26 Січня 2022, 14:38
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
карантин
Джерело: Depositphotos

У Данії найближчим часом можуть скасувати всі карантинні обмеження, запроваджені для боротьби з коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке, посилаючись на висновки групи експертів, озвучив таку пропозицію.

Заходи запровадили ще у грудні, вони можуть припинити діяти вже з наступного тижня.

Зокрема, йдеться про відкриття спортзалів, казино, парків розваг, конференц-залів, кінотеатрів та художніх галерей.

Крім того, співробітники зможуть повернутися до офісів після роботи у віддаленому форматі.

Однак це лише на стадії пропозиції. Рішення має схвалити парламент.

Водночас коронавірус вже у лютому можуть прибрати зі списку суспільно небезпечних захворювань.

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Такі заяви представників влади європейських країн можуть свідчити про покращення ситуації з коронавірусом у Європі. Хоча раніше рівень захворюваності через штам Омікрон зростав. Україна, навпаки, перебуває на порозі нової Covid-хвилі.

Джерело: The GuardianJyllands-Posten

Теги
Данія , Карантин , Коронавірус Covid-19
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