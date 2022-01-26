У Данії найближчим часом можуть скасувати всі карантинні обмеження, запроваджені для боротьби з коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке, посилаючись на висновки групи експертів, озвучив таку пропозицію.

Заходи запровадили ще у грудні, вони можуть припинити діяти вже з наступного тижня.

Зокрема, йдеться про відкриття спортзалів, казино, парків розваг, конференц-залів, кінотеатрів та художніх галерей.

Крім того, співробітники зможуть повернутися до офісів після роботи у віддаленому форматі.

Однак це лише на стадії пропозиції. Рішення має схвалити парламент.

Водночас коронавірус вже у лютому можуть прибрати зі списку суспільно небезпечних захворювань.

Такі заяви представників влади європейських країн можуть свідчити про покращення ситуації з коронавірусом у Європі. Хоча раніше рівень захворюваності через штам Омікрон зростав. Україна, навпаки, перебуває на порозі нової Covid-хвилі.

Джерело: The Guardian, Jyllands-Posten