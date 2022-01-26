В Дании в ближайшее время могут отменить все карантинные ограничения, которые были введены для борьбы с коронавирусом.

Министр здравоохранения Магнус Хойнике, ссылаясь на выводы группы экспертов, озвучил такое предложение.

Меры ввели еще в декабре, они могут перестать действовать уже со следующей недели.

В частности, речь идет об открытии спортзалов, казино, парков развлечений, конференц-залов, кинотеатров и художественных галерей.

Кроме того, сотрудники смогут вернуться в офисы после работы в удаленном формате.

Однако это только на стадии предложения. Решение должен одобрить парламент.

При этом коронавирус уже в феврале могут исключить из списка общественно опасных заболеваний.

Такие заявления представителей властей европейских стран могут свидетельствовать об улучшении ситуации с коронавирусом в Европе. Хотя ранее уровень заболеваемости из-за штамма Омикрон рос. Украина же, наоборот, находится на пороге новой Covid-волны.

Источник: The Guardian, Jyllands-Posten