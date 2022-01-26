Очередная волна коронавируса не обошла Украину, сейчас фиксируется более 20 тыс. новых случаев болезни каждый день.

Однако страна готовилась к такому сценарию развития событий, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

— Сейчас заполненность коек, выделенных под коронавирус в медучреждениях, составляет менее 30%. Почти 100% койкомест имеют кислородную поддержку. Закупили около 15 тыс. кислородных концентраторов. Больничная инфраструктура максимально готова, – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, уже два региона уже перешли в красную зону карантина — Ивано-Франковская и Ровенская области. Однако у них самые низкие показатели по вакцинации от коронавируса.

Согласно статистике коронавируса, в Украине по состоянию на 26 января подтвердили 3 913 809 случаев инфицирования, а за сутки – 24 321 новый больной (это количество самое большое с начала 2022 года).

В больницы с диагнозом коронавирус в течение последних 24 часов госпитализировали 3 073 пациента.

За все время пандемии вирус унес жизни 99 584 человек, от осложнений за последний день умер 141 больной.

Источник: Денис Шмыгаль