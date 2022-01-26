Чергова хвиля коронавірусу не оминула Україну, наразі фіксується понад 20 тис. нових випадків хвороби щодня.

Проте країна готувалася до такого сценарію розвитку подій, повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

– Наразі заповненість ліжок, виділених під коронавірус у медзакладах, становить менше ніж 30%. Майже 100% ліжкомісць мають кисневу підтримку. Закуплено приблизно 15 тис. кисневих концентраторів. Лікарняна інфраструктура максимально готова, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, наразі уже два регіони перейшли до червоної зони карантину – Івано-Франківська та Рівненська області. Однак вони мають найнижчі показники з вакцинації від коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу, в Україні станом на 26 січня підтвердили 3 913 809 випадків інфікування, а за добу – 24 321 новий хворий (ця кількість найбільша з початку 2022 року).

До лікарень з діагнозом коронавірус протягом останніх 24 годин госпіталізували 3 073 пацієнти.

За весь час пандемії вірус забрав життя 99 584 людей, від ускладнень протягом останнього дня помер 141 хворий.

Джерело: Денис Шмигаль