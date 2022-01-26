Кількість нових хворих збільшилася на 5% порівняно з минулим тижнем, тоді як кількість нових смертей залишилася приблизно такою ж, як і протягом попереднього тижня і склала 49 890.

– Цього тижня зареєстрували понад 21 млн нових випадків, це найбільша кількість щотижневих випадків, зареєстрованих з початку пандемії, – зазначили у ВООЗ.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Так, у період з 17 по 23 січня у світі Covid-19 підтвердили 21 362 288 людей.

У світі за тиждень зафіксували найбільшу кількістю нових випадків коронавірусу з початку пандемії.

Регіон Східного Середземномор’я повідомив про найбільше зростання кількості нових випадків (на 39%), за ним слідують регіон Південно-Східної Азії (36%) і Європа (13%).

У Європі кількість тих, що заразився коронавірусом за тиждень перевищила 10 млн, і на неї припадає 47% всіх нових випадків інфікування у світі.

В Африканському регіоні та Північній і Південній Америці захворюваність знизилася відповідно на 31% і 10%. А кількість нових випадків в регіоні Західної частини Тихого океану залишилася такою ж, як протягом попереднього тижня.

Водночас в Південно-Східній Азії стрімко збільшилася кількість смертей – на 44%, а у Східному Середземномор’ї – на 15%. В Африці, у регіоні Західної частини Тихого океану, і Європі цей показник зменшився відповідно на 14%, 12% і 5%.

За даними ВООЗ, за минулий тиждень найбільше випадків зареєстрували у США (понад 4 млн), Франції (понад 2 млн), Індії (понад 2 млн), Італії (понад 1 млн) та Бразилії (понад 800 тис.).