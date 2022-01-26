В мире за неделю зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Так, в период с 17 по 23 января в мире Covid-19 подтвердили 21 362 288 человек.

— На этой неделе зарегистрировали более 21 млн новых случаев, это наибольшее количество еженедельных случаев, зарегистрированных с начала пандемии, — отметили в ВОЗ.

Количество новых больных увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей, тогда как количество новых смертей осталось примерно таким же, как и в течение предыдущей недели и составило 49 890.

Регион Восточного Средиземноморья сообщил об наибольшем росте числа новых случаев (на 39%), за ним следуют регион Юго-Восточной Азии (36%) и Европа (13%).

В Европе число тех, что заразился коронавирусом за неделю превысило 10 млн, и на него приходится 47% всех новых случаев инфицирования в мире.

В Африканском регионе и Северной и Южной Америке заболеваемость снизилась соответственно на 31% и 10%. А количество новых случаев в регионе западной части Тихого океана осталось таким же, как в течение предыдущей недели.

В то же время в Юго-Восточной Азии стремительно увеличилось количество смертей — на 44%, а в Восточном Средиземноморье — на 15%. В Африке, в регионе Западной части Тихого океана, и Европе этот показатель уменьшился соответственно на 14%, 12% и 5%.

По данным ВОЗ, за прошедшую неделю больше всего случаев зарегистрировали в США (больше 4 млн), Франции (более 2 млн), Индии (более 2 млн), Италии (более 1 млн) и Бразилии (более 800 тыс.).