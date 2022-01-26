Многие страны Евросоюза принимают решение о снятии жестких требований карантина, даже несмотря на рекордные случаи заражения Covid-19. Это происходит во многом благодаря официальному предположению ВОЗ о том, что Омикрон может сигнализировать о более управляемой фазе пандемии.

Согласно данным статистики, количество госпитализаций и реанимаций не растет пропорционально новым случаям инфицирования. Кроме того, как показывают исследования, Омикрон действительно более заразен, но обычно менее серьезен для вакцинированных людей.

В Голландии барам, ресторанам и музеям разрешено вновь открыться после того, как премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство сознательно ищет пределы возможного, поскольку число случаев заболевания продолжает достигать новых дневных максимумов.

В Нидерландах число госпитализаций и смертей в реанимации снижается, и министр здравоохранения Эрнст Кейперс заявил, что решение о продлении ограничительных мер могло бы нанести вред здоровью и обществу.

Кафе, бары и рестораны, закрытые здесь с середины декабря, теперь могут вновь открыться с ограниченной вместимостью и до 22.00, если у клиентов есть Covid-пропуск. То же касается кинотеатров, театров, музеев и спортивных мероприятий.

На прошлой неделе Бельгия объявила о небольшом ослаблении ограничений, несмотря на рекордные случаи заражения: барам и ресторанам разрешено оставаться открытыми до полуночи.

Во Франции с понедельника для входа в рестораны, кинотеатры и другие общественные места нужен Covid-пропуск. Это позволит снять ограничения на вместимость аудитории для концертных залов, спортивных и других мероприятий. При этом работа на дому также больше не является обязательной для многих сотрудников.

В Дании в ближайшее время также могут отменить все карантинные ограничения, которые были введены для борьбы с коронавирусом.