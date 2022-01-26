Больница в США отказала пациенту в пересадке сердца, по крайней мере частично, потому что он не вакцинирован против Covid-19.

31-летний Дж. Фергюсон остро нуждается в новом сердце, но в больнице Brigham and Women’s Hospital в Бостоне исключили его из своего списка, сказал его отец Дэвид.

Он добавил, что вакцина от Covid-19 противоречит основным принципам его сына, он не верит в нее.

В больнице сказали, что следуют правилам.

— Учитывая нехватку доступных органов, мы делаем все возможное, чтобы пациент, получивший пересаженный орган, имел наибольшие шансы на выживание, — объяснили в больнице.

Ее представитель сказал, что больнице требуются вакцинация от Covid-19 и надлежащий образ жизни для кандидатов на трансплантацию, чтобы создать наилучшие шансы на успешную операцию, а также оптимизировать выживаемость пациента после трансплантации, учитывая, что их иммунная система резко подавлена.

Тщательно сформулированное заявление больницы может указывать на другие факторы, помимо непривитого статуса пациента, которые привели к его неприемлемости, но они отказались обсуждать подробности, сославшись на конфиденциальность пациента.

В больнице добавили, что большинству из 100 тыс. человек, находящихся в листе ожидания на трансплантацию органов, не будет выделен орган в течение пяти лет из-за нехватки доступных органов.

По данным GoFundMe, г-н Фергюсон страдает от наследственной болезни сердца, из-за которой его легкие наполняются кровью и жидкостью.

Организатор сбора средств сказал, что г-н Фергюсон был обеспокоен тем, что у него может возникнуть воспаление сердца — потенциальный побочный эффект от вакцинации против коронавируса, который Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подчеркивают как редкий и временный — и что это может оказаться опасным, учитывая слабость его сердца.

CDC призывает реципиентов трансплантатов и тех, кто находится в их ближайшем окружении, пройти полную вакцинацию и ревакцинацию.

Доктор Артур Каплан, руководитель отдела медицинской этики в Медицинской школе Гроссмана при Нью-Йоркском университете, сказал, что после любой трансплантации органов иммунная система пациента практически отключается, и даже обычная простуда может оказаться фатальной.

— Органы в дефиците, мы не собираемся раздавать их тем, у кого мало шансов на выживание, в то время как другие вакцинированные имеют больше шансов на выживание после операции, — сказал доктор Каплан.

Отец двоих детей с третьим ребенком на подходе, г-н Фергюсон остается в больнице, сказали его близкие.

Его семья предположила, что он слишком слаб, чтобы его переводили в другую больницу, и у него уходит время.

— Мой мальчик сражается чертовски мужественно, у него есть честность и принципы, в которые он действительно верит, и это заставляет меня уважать его еще больше, — сказал Дэвид Фергюсон.

Это не первый случай, когда непривитый американец сталкивается с препятствиями в сфере здравоохранения за последние недели.

Ранее в этом месяце женщина из Миннесоты подала в суд на свою местную больницу после того, как врачи попытались отключить ее непривитого мужа от аппарата ИВЛ, на котором он находился в течение двух месяцев.

Чуть более 63% населения США получают второй укол, и около 40% американцев получили третью — бустерную — дозу.