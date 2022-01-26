Лікарня в США відмовила пацієнтові у пересадці серця, принаймні частково, тому що він невакцинований проти Covid-19.

31-річний Дж. Фергюсон гостро потребує нового серця, але в лікарні Brigham and Women’s Hospital у Бостоні виключили його зі свого списку, сказав його батько Девід.

Він додав, що вакцина від Covid суперечить основним принципам його сина, він не вірить у неї.

У лікарні сказали, що дотримуються правил.

– З огляду на нестачу доступних органів, ми робимо все можливе, щоб пацієнт, який отримав пересаджений орган, мав найбільші шанси на виживання, – пояснили у лікарні.

Її представник сказав, що лікарні потрібна вакцина Covid-19 та спосіб життя для кандидатів на трансплантацію, щоб створити як найкращі шанси на успішну операцію, так і оптимізувати виживання пацієнта після трансплантації, враховуючи, що їхня імунна система різко придушена.

Ретельно сформульована заява лікарні може вказувати на інші фактори, крім нещепленого статусу пацієнта, які призвели до його неприйнятності, але вони відмовилися обговорювати подробиці, пославшись на конфіденційність пацієнта.

У лікарні додали, що більшості зі 100 тис. осіб, які перебувають у листку очікування на трансплантацію органів, не буде виділено орган протягом п’яти років через брак доступних органів.

За даними GoFundMe, пан Фергюсон страждає від спадкової хвороби серця, через яку його легені наповнюються кров’ю та рідиною.

Організатор збору коштів сказав, що Фергюсон був стурбований тим, що у нього може виникнути запалення серця — потенційний побічний ефект від вакцинації проти коронавірусу, який Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) підкреслюють, рідкісний і тимчасовий — і що це може виявитися небезпечним з огляду на слабкість його серця.

CDC закликає реципієнтів трансплантатів і тих, хто перебуває у їхньому найближчому оточенні, пройти повну вакцинацію та ревакцинацію.

Доктор Артур Каплан, керівник відділу медичної етики в Медичній школі Гроссмана при Нью-Йоркському університеті, сказав, що після будь-якої трансплантації органів імунна система пацієнта практично відключається, і навіть звичайна застуда може бути фатальною.

– Органи в дефіциті, ми не збираємося роздавати їх тим, у кого мало шансів на виживання, тоді як інші вакциновані мають більше шансів на виживання після операції, – сказав Каплан.

Батько двох дітей з третьою дитиною на підході, пан Фергюсон залишається в лікарні, сказали його близькі.

Його сім’я припустила, що він занадто слабкий, щоб його переводили в іншу лікарню, і в нього йде час.

– Мій хлопчик бореться до біса мужньо, у нього є чесність і принципи, в які він дійсно вірить, і це змушує мене поважати його ще більше, – сказав Девід Фергюсон.

Це не перший випадок, коли нещеплений американець стикається з перешкодами у сфері охорони здоров’я за останні тижні.

Раніше цього місяця жінка з Міннесоти подала до суду на свою місцеву лікарню після того, як лікарі спробували відключити її нещепленого чоловіка від апарату ШВЛ, на якому він перебував протягом двох місяців.

Трохи більше 63% населення США одержують другий укол, і близько 40% американців отримали третю – бустерну – дозу.