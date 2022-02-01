Визначити, на що саме хворіє людина, Covid-19 чи інше вірусне захворювання, можливо лише за допомогою тестування.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Жодних альтернативних шляхів, як відрізнити – це Омікрон чи гостра респіраторна вірусна інфекція, крім тестування, не існує. Можна використовувати швидкі тести на респіраторну групу, до прикладу на грип, або швидкі тести на Covid-19. Лише так можна визначити діагноз, – зазначив він.

Санлікар додав, що зараз хоча й очікується зростання захворюваності на коронавірус серед дітей, проте вони, як і раніше, переносять хворобу легше за дорослих.

Водночас у дітей набагато частіше спостерігається підвищення температури тіла. Також існує залежність перебігу хвороби від наявності супутніх захворювань та щеплень. Вакцинація допомагає захистити однаково як дітей, так і дорослих, від тяжких ризиків Covid-19.

Станом на 1 лютого в Україні зафіксували 30 768 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 8 835 людям, а померли – 192 пацієнти.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (3 411), Одеській (2 471), Харківській (1 977) та Вінницькій (1 654) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.