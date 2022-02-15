Коронавірус часто можна сплутати з іншими вірусними захворюваннями або тими, що викликають схожі симптоми. Наприклад, сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить та утому. А от підвищення температури все ж таки частіше зустрічається у людей із Covid-19.
У Міністерстві охорони здоров’я детально розповіли, як не сплутати коронавірус та сезонну алергію.
За словами спеціалістів, Covid-19, як і сезонна алергія, викликає кашель, нежить та утому. Утім, є певні відмінності, які допоможуть відрізнити алергію від коронавірусної хвороби:
- підвищена температура;
- біль в тілі;
- втрата або спотворення запахів та смаків.
Під час алергії та Covid-19 можуть виникнути такі симптоми:
- головний біль;
- біль у горлі:
- чхання;
- задишка.
Крім того, ознаками алергії є свербіж очей та сльозотеча.
У МОЗ наголосили, що у разі виникнення симптомів вірусного захворювання необхідно зробити тест на коронавірус.
Коронавірус за симптомами також схожий на грип та ГРВІ. Подібні ознаки – головний біль, нежить, кашель та підвищення температури тіла. Детальніше про те, як відрізнити грип від Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.