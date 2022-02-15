Коронавірус часто можна сплутати з іншими вірусними захворюваннями або тими, що викликають схожі симптоми. Наприклад, сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить та утому. А от підвищення температури все ж таки частіше зустрічається у людей із Covid-19.

У Міністерстві охорони здоров’я детально розповіли, як не сплутати коронавірус та сезонну алергію.

За словами спеціалістів, Covid-19, як і сезонна алергія, викликає кашель, нежить та утому. Утім, є певні відмінності, які допоможуть відрізнити алергію від коронавірусної хвороби:

підвищена температура;

біль в тілі;

втрата або спотворення запахів та смаків.

Під час алергії та Covid-19 можуть виникнути такі симптоми:

головний біль;

біль у горлі:

чхання;

задишка.

Крім того, ознаками алергії є свербіж очей та сльозотеча.

У МОЗ наголосили, що у разі виникнення симптомів вірусного захворювання необхідно зробити тест на коронавірус.

Коронавірус за симптомами також схожий на грип та ГРВІ. Подібні ознаки – головний біль, нежить, кашель та підвищення температури тіла. Детальніше про те, як відрізнити грип від Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.