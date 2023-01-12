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Вакцинация

Covid-вакцина детям от 5 до 11: противопоказания, адреса пунктов прививок

12 января 2023, 10:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинація дітей
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о том, как сделать прививку против Covid-19 детям в возрасте от 5 до 11 лет, которая уже доступна для использования в Украине.

— Сверхважно сделать прививки детям с хроническими болезнями, ведь именно они имеют более высокий риск тяжелого течения болезни, — говорится в сообщении.

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Полезная информация:

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  • в Украине используют специальную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, одна доза которой содержит в три раза меньше активного вещества, чем вакцина для людей 12+%;
  • интервал ввода между первой и второй дозой составляет минимум 21 день;
  • адреса и контакты ближайшего центра или пункта вакцинации против Covid-19 можно найти по этой ссылке или позвонить семейному врачу, педиатру или в ближайшую поликлинику;
  • во время записи обязательно уточняйте наличие специальной вакцины Comirnaty для детей 5-11 лет;
  • с собой нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности одного из родителей или опекуна. Также для детей в возрасте 5-11 лет обязательным является заполненная информированное согласие родителей или опекунов — форма №063-2/о. Ее предоставят в месте проведения вакцинации;
  • единственным постоянным противопоказанием к прививке против коронавируса конкретной вакциной является тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины или на первую дозу вакцины;
  • если температура тела выше 38ºC, отложите прививку. А вот незначительные инфекции, например, простуда или невысокая температура не являются противопоказаниями к вакцинации.

Больше о противопоказаниях к вакцинации против Covid-19 читайте здесь.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины
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