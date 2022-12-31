Согласно статистике Министерства здравоохранения Украины, в течение минувшей недели в стране фиксируется рост госпитализаций в связи с Covid-19. Об этом 30 декабря в Объединенном эфире украинских телеканалов сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин также отметил, что коронавирус по-прежнему остается самым большим инфекционным вызовом в Украине наряду с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

— К сожалению, регистрируем летальные случаи, наблюдаем увеличение количества госпитализаций в среднем на 14%, чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницы попало почти 3 тыс. украинцев, – рассказал Кузин.

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Главный санитарный врач отметил, что чаще всего умирают больные старше 60 лет, поскольку они наиболее уязвимы к последствиям заболевания.

При этом Кузин констатировал падение темпов вакцинации против Covid-19.

— За последнюю неделю было проведено около 47 тыс. вакцинаций, это довольно низкий показатель. Люди в основном получают бустерные дозы, — сообщил Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что вакцины доступны в достаточном количестве. В том числе в регионы распределили 125 тыс. доз вакцины для детей до 17 лет.