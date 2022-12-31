Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я України, протягом минулого тижня в країні фіксується зростання госпіталізацій у зв’язку з Covid-19. Про це 30 грудня в Об’єднаному ефірі українських телеканалів повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Кузін також зазначив, що коронавірус як і раніше залишається найбільшим інфекційним викликом в Україні поряд з грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями.

– На жаль, реєструємо летальні випадки, спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій в середньому на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тис. українців, – розповів Кузін.

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Головний санітарний лікар зазначив, що найчастіше помирають хворі старше 60 років, оскільки вони найбільш уразливі до наслідків захворювання.

При цьому Кузін констатував падіння темпів вакцинації проти Covid-19.

– За останній тиждень було проведено близько 47 тис. вакцинацій, це досить низький показник. Люди в основному отримують бустерні дози, – повідомив Ігор Кузін.

Він підкреслив, що вакцини доступні в достатній кількості. У тому числі в регіони розподілили 125 тис. доз вакцини для дітей до 17 років.