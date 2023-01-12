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Вакцинація

Covid-вакцина дітям від 5 до 11: протипоказання, адреси пунктів щеплень

12 Січня 2023, 10:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація дітей
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про те, як зробити щеплення проти Covid-19 дітям віком від 5 до 11 років, яке вже доступне для використання в Україні.

– Надважливо зробити щеплення дітям з хронічними хворобами, адже саме вони мають більш високий ризик тяжкого перебігу хвороби, – йдеться у повідомленні.

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Корисна інформація:

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  • в Україні використовують спеціальну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, одна доза якої містить в три рази менше активної речовини, ніж вакцина для людей 12+;
  • інтервал введення між першою і другою дозою становить мінімум 21 день;
  • адреси та контакти найближчого центру або пункту вакцинації проти Covid-19 можна знайти за цим посиланням або зателефонувати сімейному лікарю, педіатру або в найближчу поліклініку;
  • під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років;
  • з собою потрібно мати свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного з батьків або опікуна. Також для дітей віком 5-11 років обов’язковою є заповнена інформована згода батьків або опікунів – форма № 063-2/о. Її нададуть у місці проведення вакцинації;
  • єдиним постійним протипоказанням до щеплення проти коронавірусу конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти вакцини або на першу дозу вакцини;
  • якщо температура тіла вище 38ºC, відкладіть щеплення. А ось незначні інфекції, наприклад, застуда або невисока температура не є протипоказаннями до вакцинації.

Більше про протипоказання до вакцинації проти Covid-19 читайте тут.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України
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