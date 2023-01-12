Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про те, як зробити щеплення проти Covid-19 дітям віком від 5 до 11 років, яке вже доступне для використання в Україні.

– Надважливо зробити щеплення дітям з хронічними хворобами, адже саме вони мають більш високий ризик тяжкого перебігу хвороби, – йдеться у повідомленні.

Корисна інформація:

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в Україні використовують спеціальну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, одна доза якої містить в три рази менше активної речовини, ніж вакцина для людей 12+;

інтервал введення між першою і другою дозою становить мінімум 21 день;

адреси та контакти найближчого центру або пункту вакцинації проти Covid-19 можна знайти за цим посиланням

під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років;

з собою потрібно мати свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного з батьків або опікуна. Також для дітей віком 5-11 років обов’язковою є заповнена і нформована згода батьків або опікунів – форма № 063-2/о. Ї ї нададуть у місці проведення вакцинації;

нформована згода батьків або опікунів – форма № 063-2/о. ї нададуть у місці проведення вакцинації; єдиним постійним протипоказанням до щеплення проти коронавірусу конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти вакцини або на першу дозу вакцини;

якщо температура тіла вище 38ºC, відкладіть щеплення. А ось незначні інфекції, наприклад, застуда або невисока температура не є протипоказанням и до вакцинації.

Більше про протипоказання до вакцинації проти Covid-19 читайте тут.