В Украине постепенно растет количество больных с осложнениями после коронавирусной инфекции. По данным Минздрава, примерно 4 тыс. наших соотечественников еженедельно попадают в больницы, более 100 из них умирают вследствие болезни.

Эксперты ведомства говорят, коронавирус особенно опасен для беременных, пожилых людей, больных гипертонией, раком и диабетом.

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…Оксана убаюкивает свою семимесячную Соломию. Бустерной дозой Covid -вакцины женщина привилась, будучи беременной.

— Две мои подруги лежали беременные с коронавирусом. Одна была невакцинированной и очень тяжело перенесла болезнь. Ее по скорой забирали. А вторая была вакцинирована и у нее очень просто все прошло, — рассказывает Оксана.

По ее словам, вакцинироваться ей посоветовали врачи.

— Прививки против коронавируса являются безопасными для беременных на любом триместре, — говорит инфекционист Екатерина Булавинова.

По словам медика, беременные женщины — в группе риска. Они чаще попадают под аппарат ИВЛ. Covid -19 также несет риски преждевременных родов, а младенец имеет более высокие шансы попасть в реанимацию.

И все же, несмотря на опасность, беременные не спешат вакцинироваться. В отличие от пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые гораздо охотнее идут на прививки.

— Ни одна вакцина, которая используется в Украине, не содержит живой вирус. Если человек имеет ослабленный иммунитет, например, из-за ВИЧ-инфекции или онкологии, вакцина для него безопасна. Более того — она нужна, — настаивает Екатерина Булавинова.

По ее словам, вакцинация не гарантирует, что удастся избежать болезни. Однако уже доказано, что прививки значительно облегчают ее течение и снижают риск осложнений. А значит — уменьшают количество госпитализаций.

Сегодня для Украины это крайне важно, говорит главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— Вакцинация сейчас единственный доказанный способ защиты от коронавирусной инфекции, который надо использовать, чтобы избежать госпитализации, — отмечает Кузин.

По его словам, 15 млн украинцев, которые получил две дозы вакцины, уже пора делать бустерный укол. Однако его получило чуть больше 3 млн человек.

Именно бустерная доза вакцины, уверяют медики, обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения болезни. Получить как базовые прививки, так и первую или вторую бустерную дозы можно в пунктах вакцинации, которые есть при каждой поликлинике.