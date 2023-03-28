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Очень высокая температура, проблемы с дыханием: медики говорят о более агрессивном течении Covid-19 в Украине

28 марта 2023, 14:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус, лікарня,
Источник: Depositphotos

Заведующая инфекционным отделением №2 Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова в комментарии украинскому информагентству рассказала о том, что в последнее время наблюдается более агрессивное течение коронавирусной болезни.

— Агрессивность проявляется очень высокой температурой в некоторых случаях, очень стремительным развитием самого заболевания, нарастание дыхательной недостаточности с повреждением легких, — говорит медик.

По ее словам, этих случаев не было летом.

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Людмила Минова отметила, что подавляющее большинство пациентов инфицировались именно штаммом Омикрон и большинство из них не были привиты против Covid-19.

Врач призвала украинцев пересмотреть свою позицию относительно вакцинации и обязательно привиться.

Источник
Укринформ
Теги
Коронавирус Covid-19 Медики Омикрон Советы хвороба
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