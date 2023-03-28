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Дуже висока температура, проблеми з диханням: медики говорять про більш агресивний перебіг Covid-19 в Україні

28 Березня 2023, 14:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус, лікарня,
Джерело: Depositphotos

Завідуюча інфекційним відділенням № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова в коментарі українському інформагентству розповіла про те, що останнім часом спостерігається більш агресивний перебіг коронавірусної хвороби.

– Агресивність проявляється дуже високою температурою в деяких випадках, дуже стрімким розвитком самого захворювання, наростання дихальної недостатності з пошкодженням легень, – каже медик.

За її словами, цих випадків не було влітку.

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Людмила Менова зазначила, що переважна більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом Омікрон і більшість з них не були щеплені проти Covid-19.

Лікар закликала українців переглянути свою позицію щодо вакцинації і обов’язково зробити щеплення.

Джерело
Укрінформ
Теги
Коронавірус Covid-19 Медики Омікрон Поради хвороба
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