Завідуюча інфекційним відділенням № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова в коментарі українському інформагентству розповіла про те, що останнім часом спостерігається більш агресивний перебіг коронавірусної хвороби.

– Агресивність проявляється дуже високою температурою в деяких випадках, дуже стрімким розвитком самого захворювання, наростання дихальної недостатності з пошкодженням легень, – каже медик.

За її словами, цих випадків не було влітку.

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Людмила Менова зазначила, що переважна більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом Омікрон і більшість з них не були щеплені проти Covid-19.

Лікар закликала українців переглянути свою позицію щодо вакцинації і обов’язково зробити щеплення.