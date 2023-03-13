Від початку березня кількість захворювань на Covid-19 в Україні зросла на 20%, йдеться у щотижневій статистиці Центру громадського здоров’я.

За 3-9 березня офіційно зареєстровано 15 372 хворих на коронавірус. Зросла і кількість госпіталізацій пацієнтів з важким перебігом – за тиждень до лікарень потрапили 3 920 українців.

Також зареєстровано летальні випадки – від ускладнень хвороби померли 92 людини за цей тиждень. Найбільше пацієнтів з Covid-19 у Києві, на Дніпропетровщині, Львівщині, Хмельниччині, Житомирщині, Рівненщині.

Зараз дивляться

Зростання захворюваності саме у березні у МОЗ прогнозували, торік ситуація була аналогічною, це сезонний чинник. За словами імунолога Федора Лапія, збільшення кількості пацієнтів, у яких діагностуватимуть Covid-19, спостерігатимемо найближчі два тижні. Найкращий захист від коронавірусу – це вакцинація.

Досі більшість громадян, які отримали первинний курс, а це два обов’язкові щеплення, не продовжили вакцинацію і не зробили жодного бустера. Відповідно, вони вже не захищені від вірусу.

– Якщо подивитися на статистику, на 16 млн осіб, які отримали щонайменше одну дозу, у нас припадає трохи більше 15 млн, які отримали дві дози вакцини. І коли подивитися на дані щодо першої бустерної дози, її отримали трохи більше ніж 3 млн осіб, – наголошує Федір Лапій, імунолог та голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

І звідси висновок: 13 млн українців, які вже мали отримати бустерну дозу, цього не зробили. А час для цього вже давно прийшов, тож і маємо зараз зростання.

Що робити, якщо пропустив бустерне щеплення

Якщо після первинного курсу вакцинації – двох обов’язкових доз – минулого багато часу і ви не зробили бустерне щеплення, саме час зробити його зараз і якнайшвидше, закликають лікарі. Особливо важливо вакцинуватись тим, хто належить до груп ризику:

людям старше 60 років,

людям, які мають хронічні хвороби,

медичним працівникам.

Гарантований захист від хвороби – це дві бустерні дози. Інтервал між ними зараз скорочений – це 4 місяці. Бустерне щеплення також можна зробити тією ж вакциною, якою робили первинний курс, або іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Вакцинація дітей та вагітних

За цей тиждень понад 1 800 випадків захворювання на Covid-19 зареєстрували серед дітей, тож варто їх теж захистити. За новими рекомендаціями МОЗ, нині в Україні дозволили робити щеплення від ковіду дітям з 5 років до повних 11 років та з 12 років до 17 років.

Для цих вікових категорій підібрана вакцина та дозування. Наприклад, для щеплення дітей віком від 5-11 років використовують вакцину Comirnaty від Pfizer BioNTech, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для дітей, старших 12 років.

– Щодо дітей в нас так само є нововведення, ми зараз говоримо про можливість вакцинації дітей від 5 років. В Україні достатня кількість вакцин не лише для дорослих, але і для дітей – це особлива формула вакцини Comirnaty від Pfizer. Вони є в наявності в усіх регіонах, – розповідає Олександр Заіка, керівник відділу імунізації Центру громадського здоровʼя.

Щоб зробити щеплення дитині, можна записатися у найближчому центрі чи пункті вакцинації, або зателефонувати сімейному лікареві або педіатру, він направить дитину на щеплення. Або ж звернутися у найближчу поліклініку.

Під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років! З собою потрібно мати свідоцтво про народження дитини, посвідчення особи одного із батьків або опікуна.

Також на місці видадуть та попросять заповнити інформовану згоди батьків або опікунів.

Крім цього, з листопада в Україні роблять бустерну дозу для підлітків з 12 років. Її рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).

Вагітним та жінкам, які годують грудьми, рекомендують робити щеплення мРНК-вакцинами — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.

Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам варто зробити бустерну дозу. Останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 місяців.

Де можна щепитися від Covid-19

Вакцинуватися від ковіду, як і раніше, можна у будь-якій поліклініці, у центрах масової вакцинації – перелік можна знайти на сайті, попередньо варто записатися на щеплення. Для організованих колективів є послуга виїзної мобільної бригади.

За даними Центру громадського здоров’я, зараз в Україні доступні всі вакцини – понад 8 млн доз. Якщо темпи вакцинації зростуть, ми зможемо отримати додаткові партії від ініціативи COVAX.