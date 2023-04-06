В Україні поступово зростає кількість хворих з ускладненнями після коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, приблизно 4 тис. наших співвітчизників щотижня потрапляють до лікарень, понад 100 із них помирають унаслідок хвороби.

Експерти відомства кажуть, коронавірус особливо небезпечний для вагітних, літніх людей, хворих на гіпертонію, рак і діабет.

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…Оксана заколисує свою семимісячну Соломію. Бустерною дозою Covid-вакцини жінка щепилася, будучи вагітною.

– Дві мої подруги лежали вагітні з коронавірусом. Одна була невакцинованою і дуже важко перенесла хворобу. Її швидкою забирали. А друга була вакцинована і в неї дуже просто все пройшло, – розповідає Оксана.

За її словами, вакцинуватися їй порадили лікарі.

– Щеплення проти коронавірусу є безпечними для вагітних на будь-якому триместрі, – каже інфекціоніст Катерина Булавінова.

За словами медика, вагітні жінки – у групі ризику. Вони частіше потрапляють під апарат ШВЛ. Covid-19 також несе ризики передчасних пологів, а немовля має вищі шанси потрапити в реанімацію.

І все ж, незважаючи на небезпеку, вагітні не поспішають вакцинуватися. На відміну від літніх і людей із хронічними захворюваннями, які набагато охочіше йдуть на щеплення.

– Жодна вакцина, яка використовується в Україні, не містить живого вірусу. Якщо людина має ослаблений імунітет, наприклад, через ВІЛ-інфекцію чи онкологію, вакцина для неї безпечна. Ба більше – вона потрібна, – наполягає Катерина Булавінова.

За її словами, вакцинація не гарантує, що вдасться уникнути хвороби. Проте вже доведено, що щеплення значно полегшуює її перебіг і знижує ризик ускладнень. А отже – зменшує кількість госпіталізацій.

Сьогодні для України це вкрай важливо, каже головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Вакцинація зараз єдиний доведений спосіб захисту від коронавірусної інфекції, який треба використовувати, щоб уникнути госпіталізації, – зазначає Кузін.

За його словами, 15 млн українців, які отримали дві дози вакцини, уже час робити бустерний укол. Однак його отримало трохи більше ніж 3 млн осіб.

Саме бустерна доза вакцини, запевняють медики, забезпечує надійний захист від тяжкого перебігу хвороби. Отримати як базові щеплення, так і першу чи другу бустерну дози можна в пунктах вакцинації, які є при кожній поліклініці.