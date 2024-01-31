Ученые из Испании обнаружили, что вирусы, которые инфицировали общего предка животных 500 млн лет назад и остались в геноме, выполняют важную роль в развитии эмбриональных стволовых клеток.

Образование клеток будущего организма

Исследования указывают на то, что белок, который кодирует один из таких вирусов, является ключевым для регуляции образования в зародыше плюрипотентных стволовых клеток.

Плюрипотентные стволовые клетки — клетки, которые способны образовать почти любые клетки будущего организма, кроме плаценты.

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Ретровирусы

Около 10% геномов современных млекопитающих, включая человека, приходится на эндогенные ретровирусы.

Эндогенные ретровирусы — последовательности, которые крайне похожи и, вероятно, происходят от ретровирусов, которые когда-то встроились в геном и остались в нем

Исследования на животных показали, что эти вирусы активируются во время развития эмбриона и могут играть важную роль в процессе дифференциации клеток.

Ретровирус MERVL

Ключевую роль в процессе дифференциации клеток играет ретровирус MERVL, который кодирует белок MERVL-gag.

Этот ретровирус необходим для преобразования стволовых клеток в плюрипотентные стволовые клетки.

Ученые считают, что этот эндогенный ретровирус, который встроился в геном животных еще 500 млн лет назад, помогает сделать плавным и своевременным процесс дифференциации клеток у зародыша.

Источник: Science Advances