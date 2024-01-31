Вчені з Іспанії виявили, що віруси, які інфікували спільного предка тварин 500 млн років тому та залишилися у геномі, виконують важливу роль у розвитку ембріональних стовбурових клітин.
Утворення клітин майбутнього організму
Дослідження вказують на те, що білок, який кодує один з таких вірусів, є ключовим для регуляції утворення у зародку плюрипотентних стовбурових клітин.
Плюрипотентних стовбурові клітини — клітини, які здатні утворити майже будь-які клітини майбутнього організму, крім плаценти.
Ретровіруси
Близько 10% геномів сучасних ссавців, включаючи людину, припадає на ендогенні ретровіруси.
Ендогенні ретровіруси – послідовності, що вкрай схожі та, імовірно, походять від ретровірусів, які колись вбудувалися у геном та залишилися у ньому
Дослідження на тваринах показали, що ці віруси активуються під час розвитку ембріона та можуть відігравати важливу роль у процесі диференціації клітин.
Ретровірус MERVL
Ключову роль у процесі диференціації клітин відіграє ретровірус MERVL, який кодує білок MERVL-gag.
Цей ретровірус є необхідним для перетворення стовбурових клітин в плюрипотентні стовбурові клітини.
Науковці вважають, що цей ендогенний ретровірус, який вбудувався у геном тварин ще 500 млн років тому, допомагає зробити плавним і вчасним процес диференціації клітин у зародка.
Джерело: Science Advances