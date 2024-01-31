Вчені з Іспанії виявили, що віруси, які інфікували спільного предка тварин 500 млн років тому та залишилися у геномі, виконують важливу роль у розвитку ембріональних стовбурових клітин.

Утворення клітин майбутнього організму

Дослідження вказують на те, що білок, який кодує один з таких вірусів, є ключовим для регуляції утворення у зародку плюрипотентних стовбурових клітин.

Плюрипотентних стовбурові клітини — клітини, які здатні утворити майже будь-які клітини майбутнього організму, крім плаценти.

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Ретровіруси

Близько 10% геномів сучасних ссавців, включаючи людину, припадає на ендогенні ретровіруси.

Ендогенні ретровіруси – послідовності, що вкрай схожі та, імовірно, походять від ретровірусів, які колись вбудувалися у геном та залишилися у ньому

Дослідження на тваринах показали, що ці віруси активуються під час розвитку ембріона та можуть відігравати важливу роль у процесі диференціації клітин.

Ретровірус MERVL

Ключову роль у процесі диференціації клітин відіграє ретровірус MERVL, який кодує білок MERVL-gag.

Цей ретровірус є необхідним для перетворення стовбурових клітин в плюрипотентні стовбурові клітини.

Науковці вважають, що цей ендогенний ретровірус, який вбудувався у геном тварин ще 500 млн років тому, допомагає зробити плавним і вчасним процес диференціації клітин у зародка.

Джерело: Science Advances