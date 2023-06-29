Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали интересные факты о причинах кариеса, которые помогут сэкономить на визитах к стоматологу.

— Простыми словами, кариес – это разрушение ткани зуба. Поначалу процесс может даже не иметь симптомов – вы и не заметите, что что-то пошло не так, — отмечают эксперты.

Именно поэтому, по их словам, так важны профилактические регулярные осмотры у специалиста.

По словам экспертов, кариес возникает прежде всего из-за бактерий, которые образуют стойкий налет на зубах, постепенно разрушающий их поверхность.

Чаще всего разрушительный процесс начинается на задних зубах, поскольку там много бороздок, ямок, трещин: в них равномерно скапливаются частички еды, которые может быть тяжело вычистить.

— Ненадлежащая гигиена и избыток сладкой углеводной пищи действительно одна из ключевых причин развития кариеса. Подчеркиваем — речь идет именно об избытке, а не о наличии углеводов в рационе в целом, — отмечают специалисты.

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует снизить потребление сладкого между приемами пищи. Особенно тем, кто в группе риска развития кариеса, а именно: детям, подросткам и людям постарше.

Особенно внимательными к здоровью зубов следует быть людям, имеющим изжогу. При таком состоянии кислота из желудка может попадать в полость рта и серьезно повреждать зубы.

Специалисты также советуют людям в группе риска использовать резинку без сахара с ксилитом. Это способствует слюноотделению и реминерализации (восстановлению) твердых тканей зуба и в то же время не дает “пищи” бактериям, которые способны вызвать кариес.

Интересно, что сухость во рту также может повышать риски образования кариеса.

Как предупредить развитие кариеса:

чистите зубы дважды в день пастой, содержащей фториды (после чистки пасту следует сплевывать — не полощите рот с пастой);

чистите участки между зубьями с помощью зубной нити;

не курите;

уменьшите количество сладкого в рационе;

полощите рот после каждого приема пищи, чтобы удалить остаточные частицы пищи;

если вы принимаете на постоянной основе определенное лекарство, содержащее сахар, попробуйте найти аналог без сахара;

регулярно посещайте стоматолога и своевременно меняйте существующие пломбы.

Источник: Береги себя